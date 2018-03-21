Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın kedisine ulaştığını ve gözaltına alındığının bilgisini verdiğini belirtmişti.



Emniyet ile görüşen CHP'li Yarkadaş, Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu için gözaltına alındığını açıklamıştı.



CHP'li vekil, Hakan Bayrakçı'nın ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldığını ekledi.





1- Kamuoyu Araştırmacısı - SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50'de Ankara'da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde... Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Mart 2018

2- Hakan Bayrakçı'nın gözaltına alındığını bildirdiği mesaj... pic.twitter.com/oa41K2qbI3 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Mart 2018

3- Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Mart 2018