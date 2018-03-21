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Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

Ankara'da gözaltına alınan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 10:26
Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın kedisine ulaştığını ve gözaltına alındığının bilgisini verdiğini belirtmişti.

Emniyet ile görüşen CHP'li Yarkadaş, Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu için gözaltına alındığını açıklamıştı.
 
CHP'li vekil, Hakan Bayrakçı'nın ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldığını ekledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Barış YarkadaşHakan BayrakçıYakalama Kararı


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