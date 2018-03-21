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Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Kamuoyu Araştırmacısı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ankara'da gözaltına alındı. Bayrakçı ile görüşen CHP'li Barış Yarkadaş, "Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak." mesajını paylaştı.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 06:27
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Twitter hesabından açıklama yapan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 'Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet md götürüyorlar.' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından, Bayrakçı ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Yarkadaş, Twitter hesabından 'Kamuoyu Araştırmacısı - SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50'de Ankara'da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde... Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım...' dedi.

Yarkadaş, bir sonraki mesajında 'Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum.' diye yazdı.

Barış YarkadaşHakan BayrakçıGeçmiş OlsunEmniyet MüdürlüğüYakalama Kararı


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