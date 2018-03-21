FED faiz kararını açıkladı!

Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı. Fed politika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.



Fed daha önceki faiz artırımını 13 Aralık 2017’de yapmış ve 2’ye karşı yedi oy ile alınan bu karar ile birlikte faizi 2017 yılında üçüncü kez yükselterek yüzde 1.00-1.25’ten yüzde 1.25-1.50’ye çıkartmıştı. Kaynak : İHA