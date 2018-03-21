USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Sıcak Haber : Son rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!..

Doğan Medya Grubu satıldı iddiası

Aydın Doğan'ın, Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı iddia edildi. Resmi açıklamanın borsa kapandıktan sonra yapılacağı öne sürülüyor.

Medya / 21 Mart 2018 Çarşamba 15:02
Doğan Medya Grubu satıldı iddiası

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştığı öne sürüldü. 

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:

Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)


Doğan Medya Grubu satıldı iddiası Doğan Medya Grubu satıldı iddiası

Aydın DoğanErdoğan DemirörenDoğan MedyaDoğan Holding


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı