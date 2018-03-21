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Doğan Medya Grubu satıldı

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi. Doğan Grubu'nun bu akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor.

Medya / 21 Mart 2018 Çarşamba 15:02
Doğan Medya Grubu satıldı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, "Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu'nun bu akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor" dedi.

HÜRRİYET, POSTA, CNN TÜRK, KANAL D

Demirören Grubu böylelikle, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın almış oldu.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

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