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Doğan Medya Center binasını işgal davasında karar belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 21 Mart 2018 Çarşamba 22:06
Doğan Medya Center binasını işgal davasında karar belli oldu

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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