Doğan Grubu'nun satışı HALK TV'yi şoka soktu

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının Demirören Medya Grubu'na satıldığı yönündeki haberler Halk TV'ye şoka soktu.



Son dakika gelişmesini 'Türk basınında büyük şok' KJ'si ile ekranlara veren kanal, Ayşenur Arslan'ı canlı yayına bağladı.



Arslan 'Günün diyeceğim ama yılların bombası' derken HALK TV sunucusu ise 'Ben de şu an okurken şaşkın şaşkın bakıyorum' ifadesini kullandı.



Yaşanan gelişmeyi 'Köprüden önce son çıkış' diye yorumlayan Arslan, 'Ne kaldı geriye?' sorusunu sorarken Cumhuriyet gazetesinin zor durumda olduğunu Birgün gazetesinin de zar zor yoluna devam ettiğini söyledi.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel