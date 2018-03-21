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Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti!

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşam / 21 Mart 2018 Çarşamba 08:51
Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti!

Eski diplomat ve MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı yaşamını yitirdi.

Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde yaşama veda etti.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan Deniz Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Bölükbaşı'nın tanınmasını sağlayan gelişme ise, tartışmaşlı 1 Mart tezkeresi oldu. Irak savaşı öncesi ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafında yer alan en üst düzey diplomatik isim olan Bölükbaşı, daha sonra 23. dönem milletvekili olarak MHP'den Meclis'e girdi.

2011 yılında patlak veren kaset skandalı sonrası milletvekilliğinden ve MHP'deki görevlerinden istifa eden Bölükbaşı, aktif siyasettten çekilmişti.

Deniz BolukbaşıMilletvekiliDiplomat


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