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Çölyak hastalarına rapor müjdesi

Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.

Sağlık / 21 Mart 2018 Çarşamba 16:52
Çölyak hastalarına rapor müjdesi

Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı.

'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bir dizi düzenlemeyi içeren tebliğ ile doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi, 1 yıldan 3 yıla çıkartıldı. Kaynak : AA

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