Cem Küçük: Yerli ve milli arkadaşlar rahat olsun

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışında anlaşma sağlandığı öğrenildi.



Doğan Medya Grubu elinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduruyor.



Dev medya grubunun satılmasının ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük Doğan Medya çalışanlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Küçük 'Doğan Medya'da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar' dedi.



İşte Cem Küçük'ün yaptığı o açıklama;



Doğan Medya'da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar. Türk medyasında artık barış zamanı başlamıştır. Gidenlerin ardından küfretmek de doğru değildir. Ülkemize hayırlı olsun.



Doğan Medya'da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar. Türk medyasında artık barış zamanı başlamıştır. Gidenlerin ardından küfretmek de doğru değildir. Ülkemize hayırlı olsun. — Cem Küçük (@cemkucuk55) 21 Mart 2018