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Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var!

Osmangazi ilçesinde tek katlı evin yıkıldığı patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Mart 2018 Çarşamba 09:53
Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev meydana gelen patlama nedeniyle yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : AA

Polis Ekipleri112 Acil ServisZiya Paşa


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