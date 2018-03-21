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Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Göbeklitepe’de gerçekleştirilen tüm çalışmaların Bakanlığın gözetimi altında yapıldığını belirterek, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan ’tarihi yapılara zarar verildiği’ iddialarını yalanladı.

Kültür-Sanat / 21 Mart 2018 Çarşamba 13:49
Bakanlıktan 'Göbeklitepe' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan “Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergahı Revizyonu” ile ilgili yapılan paylaşım ve haberlerin asılsız ve maksatlı olduğu ifade edilerek, 'Göbeklitepe'de gerçekleştirilen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetimi altında yapılmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır. Bakanlığımız, en kısa sürede uzmanlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Göbeklitepe'deki çalışmaları yerinde inceleyerek söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunacaktır' denildi.

Kaynak : İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı


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