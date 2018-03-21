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Aydın tiyatroya doyacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü bir haftada altı oyunla kutlayacak. Şehir Tiyatroları iki oyunun prömiyerini yapacak.

Kültür-Sanat / 21 Mart 2018 Çarşamba 10:36
Aydın tiyatroya doyacak

Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yaşanacak tiyatro dolu hafta, 26 Mart Pazartesi günü başlayacak ve oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek. Pazartesi günü saat 20.30'da Ececan Gumeci Ünal'la Aykut Ünal'ın oynadığı 'Aşk Bir Şey Değildir' sahnelenecek. 27 Mart Salı günü ise saat 20.30'da Yunus Emre Gümüş'ün 'Entrikalı Dolap Komedyası' adlı oyununun prömiyeri yapılacak.

Şehir Tiyatrosu'nun bu yılki oyunlarından olan tek perdelik 'Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun' ise 28 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da seyircinin karşısına çıkacak.

Şehir Tiyatrosu bir tiyatro klasiği olan Moliere'in 'Kibarlık Budalası'nı da seyirciyle buluşturacak. Cafer İlhan yönetiminde sahnelenecek olan oyunun prömiyeri 29 Mart Perşembe günü saat 20.30'da yapılacak.

Usta tiyatrocular Aydın'da

30 Mart Cuma günü ise Türk tiyatrosunun iki usta oyuncusu Altan Erkekli ile Veysel Diker'in 'Şifa Niyetine Müzikten Beri Sözden Öte' oyunu saat 20.30'da seyircinin karşısına çıkacak. 'Şifa niyetine' bir sahne gösterisi olan oyunda 'söz'de Altan Erkekli kendi yaşamından hikâyeler anlatacak, 'müzik'te ise Veysel Diker sevdiği türküleri orkestrası eşliğinde seslendirecek.

Küçük seyircilerin de unutulmadığı tiyatro dolu haftada, 31 Mart Cumartesi günü ise saat 20.30'da 'Bir Hayalim Var' adlı kukla ve çocuk tiyatrosu çocuklarla buluşacak.

Şehir Tiyatrosu'yla Aydınlıları tiyatroyla buluşturmaktan mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'Vatandaşlarımızla birlikte tiyatro dolu bir haftayla Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayacağız. Aydın'da kültür ve sanat faaliyetlerimiz sürüyor. Birbirinden değerli oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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