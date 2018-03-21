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Ahmet Rıfat Şungar, Vecihi Hürkuş oldu!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan, Burak Arlıel yaptığı, her Perşembe akşamı beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin’in kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Vecihi Hürkuş karakterini canlandıracak.

Televizyon / 21 Mart 2018 Çarşamba 11:17
Ahmet Rıfat Şungar, Vecihi Hürkuş oldu!

Gözüpek bir tayyareci…

Ahmet Rıfat Şungar'ın hayat vereceği Vecihi Hürkuş; henüz 16 yaşında gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katılmış bir nefer, pilot olarak ilk uçuşunu 20'sinde gerçekleştirmiş gözüpek bir tayyareci, Rusların elinde tutulduğu Nargin Adası'ndan yüzerek kurtulmuş yılmaz bir asker ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı korkusuz bir kahraman.

İlk görüşte deli denecek dâhiliği, fen bilimine ve makinalara hayranlığı, çocuksu merakı ile Vecihi Hürkuş'un, Yakup'la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlenecek.

Vecihi Hürkuşİstiklal


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