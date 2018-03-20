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Türkiye'nin Afrin planı

Serpil Çevikcan, Türkiye'nin Afrin'deki yol haritasını yazdı.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 09:28
Türkiye'nin Afrin planı

Zeytin Dalı Harekatı başarıya ulaşırken, Afrin'deki teröristler kaçtı. TSK'ya ve ÖSO'ya ait birlikler ise teröristlerin tuzaklarını temizlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin bundan sonra Afrin için atacağı adımlar ise merak konusu oldu.

AFRİN'DE ATILACAK 3 ADIM

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Türkiye'nin yol haritasını yazarken 'Ankara'nın yol haritasında Türkiye'de bulunan Afrinliler'in geri dönüşünün sağlanması, Menbiç'in terör örgütü üyelerinden arındırılması ve terör örgütünün Irak-Suriye bağının kesilmesi var' var diye yazdı.

EV EV TESPİT

Afrin'deki en büyük tehlikenin aile görünümlü teröristler olduğunu belirten Çevikcan 'Örgütün, neredeyse bina bina yerleştiği Afrin'de büyük bir temizlik harekatı yapılması gerekiyor. Bu süreçte en çok aile görünümünde olan PKK-YPG'liler endişe yaratıyor. Sivillere zarar vermemek için büyük özen gösteren TSK'nın, ev ev tespit yapma zorunluluğu bulunuyor. Örgütün ayrıca, suikast, pusu, intihar saldırıları deneyebileceğine yönelik istihbaratlar alınıyor.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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