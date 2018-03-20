USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Trump idam istedi

ABD Başkanı Trump: 'Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsar'

Yaşam / 20 Mart 2018 Salı 00:11
Trump idam istedi

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucuyla mücadelenin ülkedeki en önemli konulardan olduğunu belirterek, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsar." dedi.

ABD Başkanı Trump, New Hampshire eyaletinde düzenlenen uyuşturucu karşıtı etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucu tacirlerine sert mesajlar gönderdi.

Kendi başkanlığında ABD'nin en önemli önceliklerinden birinin "uyuşturucuyla mücadele" olduğunu vurgulayan Trump, uyuşturucu tacirlerinin binlerce insanın hayatına neden olduğuna işaret etti.

Trump, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak zamanımızı boşa harcıyoruz demektir. Bu sert tedbirler ölüm cezasını da kapsıyor." değerlendirmesini yaptı.

Salonda bulunanlar tarafından alkış alan bu sözlerinin altını çizen Trump, bu konuda ciddi oldukları mesajını verdi.

Uyuşturucuyla mücadeleyi "çok zor bir sorunun çözümü için çalışmak" şeklinde niteleyen Trump, bugüne kadar yeterince sert tedbirler alınmadığı için sorunun çözümüne yönelik bir adım atılamadığını savundu. ABD'nin henüz bu tür idam cezasına hazır olmadığını bildiğini söyleyen Trump, bu süreçte konuyla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini ve tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

- Beyaz Saray'dan resmi açıklama

Trump'ın özellikle ağır suçlara bulaşmış bazı uyuşturucu tacirlerini hedef alan sözleriyle eş zamanlı olarak Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceğine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Belirli durumlarda ABD Adalet Bakanlığının uyuşturucu tacirlerine idam isteyebileceğine yer verilen açıklama, ABD yönetiminin "uyuşturucu tacirlerine ölüm cezası" isteyebileceğini dile getiren ilk resmi açıklama olarak kayıtlara geçti.

Seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri "uyuşturucuyla ve uyuşturucu ilaçların aşırı kullanımıyla mücadele" olan Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bu alanda birçok karara imza atmıştı.

Özellikle Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giriş yapan uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için sınıra duvar örülmesi de dahil birçok karar alan Trump, Demokratlar tarafından "sorunun kaynağına inmeden çözüm aramakla" suçlanıyor. Kaynak : AA

Beyaz SarayUyuşturucuLatin AmerikaMeksikaDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı