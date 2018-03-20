TBMM Başkanvekili Aydın'dan Afrin açıklaması

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afrin Operasyonu'nun Kürtlere yönelik yapıldığı iddialarına tepki gösterdi. Genel Kurul'da konuşan Aydın, Afrin Operasyonu'nun uluslararası meşruiyete dayanan bir harekat olduğunu söyleyerek Birleşmiş Milletler'in 51. maddesini hatırlattı.



'Burada ben de inciniyorum.' diyen Aydın, operasyonda Kürtlere karşı bir mücadele veriliyormuş gibi yaratılan algının yanlış bir algı olduğunu söyledi. Harekatın Kürtlerin huzuru, bölgenin huzuru ve Türkiye'nin bekası için terör unsurlarına yönelik düzenlendiğini ifade eden Aydın, 'Ve bunu ben Kürt bir Meclis Başkanvekili olarak ifade etmek istiyorum. Burada harekatı gerçekleştirenlerin tebrik edilmesi lazım.' dedi.