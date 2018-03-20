Savaş uçaklarından sonra otomobil tamir ediyor

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığı tamirhanede 3 yıldır arıza tespiti ile elektronik beyin, ABS, hava yastığı, EPS, hidrolik direksiyon, otomatik şanzıman bakım ve onarımı yapan 47 yaşındaki emekli hava astsubay Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde F-16 uçaklarının konuşlandırıldığı jet üslerinde yer ekibinde çalıştığını söyledi.



Uslu, 2015'te emekli olduğunu ancak boş duramadığını belirterek bunun üzerine uzmanlık alanı olan bakım ve onarım üzerine bir atölye açtığını anlattı.



Genellikle otomobillerin elektronik beyinleri ile onarımı zor olan otomatik ve manuel şanzımanlarını tamir ettiğini dile getiren Uslu, F-16 savaş uçaklarından sonra otomobil onarımının kendisine çok basit geldiğini aktardı.



- 'Birikimimi, tecrübemi değerlendirmek istedim'



F-16'lardan sonra otomobillerin kendisine 'çocuk oyuncağı' gibi geldiğini ifade eden Uslu, 'Birikimimi, tecrübemi değerlendirmek istedim. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Araç sahipleri bizden memnun. Bakım ve onarım kolay, esnaflık zor. Esnaf arkadaşların Allah yardımcısı olsun.' dedi.



Uslu, mekanik aksamları farklı olsa da bakım ve onarım açısından aralarında benzerlikler olabildiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:



'Temel sağlam olduktan sonra üzerine koymak kolay oluyor. Zaman alıyor ama çabuk öğrenip üstüne koyuyorsun. Uçak bakım ve onarımı zordu. Bir hata durumunda 'Uçağı kenara çek de bakalım.' deme şansınız yok. Yani tek atışın var, onu da 12'den vurmak zorundasın. Başka şansın yok. Denemeyle olmuyor uçak bakımı, ikinci bir defa deneme şansın yok. Tabii uçak işi biraz daha dikkat istiyor. O disiplini, hassasiyeti, dikkati otomobillere uyguluyoruz şimdi. Farkı var, deneyebiliyoruz kara taşıtlarını.'



Şanzımanındaki arıza için otomobilini Uslu'ya getiren Ahmet Küçük, 'Ustamızın askeriyeden emekli olduğunu duydum. Orada uçak tamiri yapıyormuş. Bu nedenle arabamı da uçaklar gibi sağlam yapacağını düşündüğüm için Hikmet ustaya getirdim. Uçaklarda hatalı tamir olmayacağına inandığım için otomobili de aynı hassasiyetle onaracağını biliyorum.' dedi.