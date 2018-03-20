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Reza Zarrab'ın tecavüz davasında salatalık detayı

Oray Eğin'e göre Reza Zarrab'ın devam eden tecavüz davasında salatalık suçlaması kafa karıştıran bir detay.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 09:21
Reza Zarrab'ın tecavüz davasında salatalık detayı

Habertürk yazarlarından Oray Eğin, Reza Zarrab'ın devam eden 'hapishanede tecavüz' davasını yazdı.

'Salatalığı nereden buldu?' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Eğin, Zarrab'ın koğuş arkadaşına saldırmakla suçlandığını ve suç aracı olarak salatalık kullandığı iddialarını hatırlattı.

Tecavüz davasındaki bu detayının kafasını karıştırdığı belirten Eğin, şöyle devam etti:


LÜKS GIDA

Salatalık bizde yaygın olsa da Batı'da adeta bir lüks gıda sınıfına giriyor. İngiliz geleneğinde asaleti temsil ediyor.

Amerika'da süpermarketlerde falan taneyle satılıyor çoğu zaman. Hapishaneyi bırakın günlük mutfaklara bile giren bir yiyecek değil.

Muz falan olsa anlarım da Reza içeride salatalığı nereden buldu; tecavüzden daha çok bunu merak ediyorum.
 
Köşe yazısının tamamı için tıklayınız. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Reza ZarrabOray EginTecavüz Davası


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