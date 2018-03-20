Reza Zarrab'ın tecavüz davasında salatalık detayı

Habertürk yazarlarından Oray Eğin, Reza Zarrab'ın devam eden 'hapishanede tecavüz' davasını yazdı.



'Salatalığı nereden buldu?' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Eğin, Zarrab'ın koğuş arkadaşına saldırmakla suçlandığını ve suç aracı olarak salatalık kullandığı iddialarını hatırlattı.



Tecavüz davasındaki bu detayının kafasını karıştırdığı belirten Eğin, şöyle devam etti:





LÜKS GIDA



Salatalık bizde yaygın olsa da Batı'da adeta bir lüks gıda sınıfına giriyor. İngiliz geleneğinde asaleti temsil ediyor.



Amerika'da süpermarketlerde falan taneyle satılıyor çoğu zaman. Hapishaneyi bırakın günlük mutfaklara bile giren bir yiyecek değil.



Muz falan olsa anlarım da Reza içeride salatalığı nereden buldu; tecavüzden daha çok bunu merak ediyorum.



Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel