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Putin'den zafer konuşması

Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini açık ara önde götüren Vladimir Putin, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Sonuç için çok teşekkür ederim! Ortak ekibinizin bir üyesiyim" dedi.

Dünya / 19 Mart 2018 Pazartesi 00:03
Putin'den zafer konuşması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketine göre yüzde 73.9 oy oranı ile kazanan isim olarak belirlendi. Seçim sonuçlarına göre Putin 6 yıl daha Rusya'nın devlet başkanı olacak.

'EKİBİNİZİN BİR ÜYESİYİM'

Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerini açık ara önde götüren Vladimir Putin, seçim sonrası konuşma yaptı.

Putin, 'Bu birliği korumak bizim için çok önemlidir. Bizim ilerlememiz için bu birliğe ihtiyacımız var, ve ilerlemek için ülkenin vatandaşının hislerini hissetmek zorundayız. Moskova'da toplananları ve muazzam ülkemizdeki taraftarları ele almak istiyorum. Sonuç için çok teşekkür ederim. Ortak ekibinizin bir üyesiyim' diye konuştu.



EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN LİDER

Rusya Devlet Başkanı Putin'in seçimleri kazanarak 2024'e kadar iktidarda kalmasına kesin gözle bakılıyordu. Putin, 19 yıllık iktidarıyla Rusya'nın en uzun süre görev yapan lideri.

Kaynak : İHA

Devlet BaşkanlığıRusyaVladimir Putin


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