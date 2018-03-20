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Özel öğrenciler üniversite sıralarında

Bingöl’de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti.

Eğitim / 20 Mart 2018 Salı 14:15
Özel öğrenciler üniversite sıralarında

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılından itibaren ilan edilen 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında kentte eğitim gören özel öğrenciler, Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Ayçiçek'e çiçek takdim eden öğrenciler, daha sonra sınıfları gezerek üniversite öğrencileriyle aynı sıralara oturdu.

Özel öğrencilerin bu ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Fizyoterapist Zehra Ertürk, “Dünya mutluluk günü münasebetiyle özel öğrencilerin üniversite meraklarını giderip onların yüzündeki o tebessümü mutluluğa çevirme adına Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'ya ziyarette bulunduk. Bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Ayçiçek'e, teşekkür ederiz” diye konuştu.

Özel öğrenciler ziyaret sonrasında üniversitedeki öğretim elemanlarına gül takdim etti. Kaynak : İHA

Birleşmiş MilletlerÖğrenciler


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