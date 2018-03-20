Okulda taciz skandalı: Söyleyin bakalım kimler bakire değil!

Bursa'daki bir lisede müdür yardımcısı olan A.K. odasına çağırdığı kız öğrencilerine 'Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' sorusunu yöneltiği ve bazı kız öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği öne sürülen Müdür Yardımcısı A.K. açığa alındı.



Müdür Yardımcısı ve yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi. Lisede, öğrencilerden sorumlu müdür Yardımcısı olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, 'Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü. Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, 'Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim' diyerek tehdit ettiği öğrenildi.



Ardından iddialar okul idaresine iletildi. Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları incelediği öğrenildi.