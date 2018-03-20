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Nevsin Mengü'nü kardeşine ne oldu?

Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün iddialarının ardından soruşturma başlatan polis olayı çözdü.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 10:40
Nevsin Mengü'nü kardeşine ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde polis tarafından gözaltına alındığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü darp edildikten sonra bırakıldığını iddia etmişti.

'SIRTINA KEMERLE VURMUŞLAR'

Nevşin Mengü bugünkü köşesinde kardeşinin iddilarını yazarken 'Burak cumartesi öğleden sonra bana “eve geldiler” diye mesaj attı. Polis mi? diye sordum, “evet” dedi. Burak'a bir tür rozet gibi bir şey göstermişler. Burası aslında bana sorarsanız ilginç, Burak'ın telefonunu almadılar. Hyundai Accent tipi bir arabaya bindirip yola koyuldular. Burak, davaları nedeniyle gerginliğe alışkın ama bu sefer farklı hissettiğini yazdı bana “galiba beni öldürecekler bu sefer” diye mesaj attı. Ben hep Burak'ı sakinleştirmeye çalıştım. “Vatan'a gitmiyoruz ikinci köprüden geçtik” deyince, hemen tweet atmamız gerektiğini söyledim. Olay sosyal medyaya taşınınca siyasilerin haberi oldu, milletvekilleri araya girdi, İstanbul Emniyet Müdürü'ne ulaşıldı. O sırada Burak bana mesaj attı “tartakladılar attılar” diye. Dudullu civarlarında bırakmışlar. Sırtına kemerle birkaç kez vurmuşlar.' ifadelerini kullandı.

POLİS BURAK MENGÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTI

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre polis Avukat Burak Mengü hakkında işlem başlattı.

Haberde Burak Mengü'nün yalan beyanda bulunduğunu belirtilirken 'Avukat Mengü'nün polis olduğunu iddia ettiği kişi müvekkili H.K.T. çıktı. Polisin ulaştığı görüntülere göre Mengü, mütevekkili ile Şişli'de buluşarak Ümraniye'ye gitti. Görüntülere göre Mengü müvekkili tarafından Levent'e bırakıldı. Mengü şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan H.K.T. olayın bir kaçırma konusu olmadığını Mengü ile iş görüşmesi için buluştuklarını söyledi. Avukat Burak Mengü hakkında 'yalan beyan'dan işlem yapılacak.' ifadeleri yer aldı.

Sosyal MedyaPolisHyundaiNevşin Mengü


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