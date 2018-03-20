Nevşin Mengü kardeşini sattı

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıktı.



Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlattı.



Mengü ailesinin bu yalanına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.



Yalanı ortaya çıkan Burak Mengü başta olmak üzere ablası Nevşin Mengü ve babası CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü sessizliğini korudu.



beyazgazete.com'un, Mengü ailesinin sessiz kalmasını haber yapması üzerine Nevşin Mengü'den saatler sonra açıklama geldi.



Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yazımda kardeşim Burak Mengü'nün bana anlattıklarını kaleme aldım. Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır' ifadelerini kullandı.



Mengü bu açıklamayla olayı tamamen kardeşine yıkmış oldu.



Nevşin Mengü, olayla ilgili polisleri ve iktidarı hedef göstermişti.





Cem Küçük: Burak Mengü için psikiyatrlar da işlem yapsın Mengü'ler sessizliğini koruyor Kaynak : Beyaz Gazete Özel