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Mengü'ler sessizliğini koruyor

Burak Mengü'nün "polis kaçırdı, darp etti'' iddialarının senaryo olduğunun ortaya çıkmasının ardından Mengü ailesi sessizliğini koruyor.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 15:18
Mengü'ler sessizliğini koruyor

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlattı.

CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü'nün bu oyununa sosyal medyada tepki yağdı.

Tüm bu yaşanan gelişmeler karşısında ise Mengü ailesi sessizliğini koruyor.

Twitter'ı her gün aktif kullanan Nevşin Mengü ile Burak Mengü'den, konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

CHP'nin eski vekili Şahin Mengü de oğluyla ilgili yaşananlarla ilgili tek kelime etmedi. Mengü'nün son paylaşımı Afrin'in hareketının Çanakkale Zaferi'ne benzetilmesiyle ilgili tepkisi oldu.

İşte Mengü ailesinin Twitter'daki son paylaşımları:








Nevsin Mengü'nü kardeşine ne oldu?Cem Küçük: Burak Mengü için psikiyatrlar da işlem yapsın Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Eski MilletvekiliTwitterNevşin MengüÇanakkale ZaferiŞahin Mengü


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