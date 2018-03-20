USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,85 - 4,86

Lifebox'tan fotoğraf arama sorununa çözüm

Türkiye’nin bireysel depolama servisi lifebox, eklenen yeni özelliklerini tanıttı. lifebox, yüz ve obje tanıma özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Servis sadece Türkiye değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet verecek.

Teknoloji / 20 Mart 2018 Salı 12:03
Lifebox'tan fotoğraf arama sorununa çözüm

Türkiye'nin bireysel depolama servisi lifebox, eklenen yeni özelliklerini tanıttı. Servis; fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlarken, şimdi yüz ve objeleri de tanıyabilecek. Böylece lifebox'ın 6.5 milyondan fazla kullanıcısı, anılarına bakarken aradıklarını kolayca bulacak. Kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor.

Albüme taşımak artık daha kolay

Yapaılan açıklamada; akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında yüz veya obje tanıma özellikleri mevcut. Ancak lifebox her iki özelliği de aynı anda tüm ülkelerde sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen uygulama olma özelliğine sahip. Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor. Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler oluşturuluyor. Örneğin; düğün, stadyum ya da sahil fotoğrafları akıllı albümler sayesinde hızlıca bulunabiliyor. ‘Kişiler' albümü altında sevdiklerinizin fotoğrafları otomatik olarak gruplanıyor ve istenilen kişinin ismi etiketlenerek aynı isimle ilgili tüm fotoğraflara kolayca bir albüm altından ulaşılabiliyor. Kullanıcıların seçtikleri kişi ile yeni çektikleri tüm fotoğraflar da otomatik olarak daha önce belirlenmiş albüme ekleniyor. Birçok özelliğiyle kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen lifebox, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.

Lifebox'ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle sıralandı:

Tablet/PC/akıllı telefonlardan erişim

Otomatik yedekleme: fotoğraf ve videolar, anında lifebox'a yüklenebiliyor.

Müzik ve dokümanlar saklanabiliyor. Gelişmiş yedekleme deneyimi sayesinde cihazda hafıza dolma sorunu ortadan kalkıyor.

Rehber yedekleme: telefon rehberi kolayca lifebox'a yedekleniyor.

Yer aç özelliği ile lifebox'a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor.

Instagram ve Facebook arşivi lifebox'a kolayca taşınabiliyor.

Fotoğraflardan 30 saniyelik video hikayeler oluşturulabiliyor.

Fotoğraf düzenleme özelliği ile fotoğraflar kolayca düzenlenip filter ya da çıkartma eklenebiliyor.

Yüz, obje, lokasyon ve tarihe göre arama seçeneğiyle anılar çok daha kolay bulunabiliyor.

Apple TV ve TV+ uygulaması : Apple TV ve TV+ aracılığıyla tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.

Şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Kaynak : İHA

Parmak İziFacebook


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı