Kılıçdaroğlu'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atatürk tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'18 Mart şehitler günüdür. Aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin de 103'üncü yıldönümüdür. Çanakkale'nin her karşısında şehidimiz vardır. Bizim belediye başkanımızın konuşmasına yasak getiriyorlar. Milletin seçtiği belediye başkanını neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ı, Çanakkale'yi bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin.



Çanakkale Savaşı aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşımızın önsözünü yazdığı savaştır.18 Mart'ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?



1920'lerde harabeye dönmüş camiler için ödenek ayırıp tamir ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını neden anmıyorsunuz? Bir fesli kadir soytarısı var biliyorsunuz. Saraydaki zat ziyat ediyor onu. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığınızda bu soytarıyla aynı oluyorsunuz. Çanakkale'yi Atatürksüz kabul etmek mümkün değil. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı birilerinin etkisinde, siyasetin etkisinde kalmaz. Nasıl olur da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmazsınız. Bu memlekete kötülük yapıyorsunuz, 80 milyonun kalbini kırıyorsunuz.



'AYM ALTANLAR İÇİN NEDEN KARAR VERMEDİ?'



Geçen hafta Şahin Alpay serbest bırakıldı. Alt mahkemeyi de uyardı. Altanlar için neden bir karar vermedi AYM? Onu da bekliyoruz. Bir yerde haksızlık varsa o haklsızlığı gidermek yargının görevidir. Biz bunu arzu ediyoruz. Yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. AYM'yi kutluyoruz ama geciken adalet adalet değildir. Bu kadar gecikme olmamalıydı.



'HAKİMLERE SORUYORUM: NEDEN AYAĞA KALKTINIZ'



Hakimlere soruyorum, bir partinin genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalktınız. Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Talimatla verilen karar adalet midir? Vicdan sahibi olun. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş yanında başbakan hepsi ayağa kalkmış alkışlıyor. Yarın senin önüne gelirse ne diyeceksin? Adaletin olmadığı bir devlet çöker.



Bu ülkede adalet bitmiş. Adaleti savunsaydın hakimleri ayağına çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. Ayağa kalkan hakimlere sesleniyorum. Cübbelerinize iki delik açın, iki tane de düğme üzerinde sarayın kabartması olsun. Önüne gittiğinizde ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz. Onlar bize biri talimat versin ona göre karar verelim diyorlar.



'YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜ DE SAT'



AKP hükümeti de çökmüştür. Hiçbir söylemi tutarlı değildir. Vatandaşın hengi derdine çözüm ürettiler. Şeker fabrikarlı zarar ettiği için satılıyor diyorlar. Şeker fabrikalrı zarar etmiyor, sen zarar ettiriyorsun. Eğer zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim Köprüsü araç garantili, zarar ediyor. Sıkıysa onu da satsana. Sarayın 13 günlük parasını versinler hiç bir zararı olmaz. Asıl zarar sarayda. Milletin sırtında yük o saray. AB şeker pancarına kotayı kaldırdı. Biz de kaldırın diyoruz. Amaç nişasta bazlı şekeri vatandaşa yedirmek. Bunu sana kabul ettirmeyeceğiz. Bu hükümet vatandaşa çalışan bir hükümet değildir. Rantiyeye dönük bir politikası vardır.



İşkur'a işsizlik için başvuranların sayısı 24 milyonu aştı. Son 15 yılda bir avuç yabancıya ödedikleri faiz 149 milyar dolar. Üretim olmadığı için işsizlik aldı başını gidiyor. İşsizliği azaltmak için üretim ekonomisine ağırlık vereceksiniz. Üretirseniz gücünüz artar.



MERMİ KULLANMA HAKKININ BİNE ÇIKARILMASI



İşsizlik yoğun olursa uyuşturucu kullanımı artar. 6 yılda 16 kat arttı. Boşanma davaları yüzde 37 arttı. Toplumda adaletsizlik artar. Herkes güvenliğini sağlamak için silah edinmek ister. Her silah için 200 mermi kullanma hakkı vardı, bin mermiye çıkarıyorlar. Daha fazla insan ölsün diye.



ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARINA: PARANIZI ALABİLİRSİNİZ



Bir de Çiftlik Bank kuruldu. Hepsinin önünde Çiftlik Bankı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 510 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi seyrediyor. Biraz Allah, peygamber millet dindar adam hırsızlık yapmaz güvenip paraları verebiliriz diyor. Dolandırılanlara sesleniyorum, paralarınızı rahat alabilirsiniz, ama o tosundan değil. BDDK'dan alabilirsiniz. Ama dava açmanız lazım.'