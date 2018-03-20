İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma tamamlandı.



Başsavcılıkça hazırlanan ve İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 732 sayfalık iddianamede, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz, Harun Biniş ile örgütün sözde ''Başyüceler Şurası Başkanı'' olan Mustafa Özcan, holding eski yönetim kurulu başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari 47'si tutuklu 97 kişi şüpheli olarak yer aldı.



Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurmuş oldukları sistem ile örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilen iddianamede, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETO/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernekler ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı aktarıldı.



İddianamede, şüpheliler Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan, Naci Tosun hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' suçundan da 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Bu şüpheliler dışında 39 şüpheli hakkında da ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 54 şüpheli hakkında ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianamenin onaylan mahkeme ilk duruşmanın 25 Haziran'da Bakırköy Adliyesinde yapılmasına ve duruşmaların 26-27-28 ve 29 Haziran'da da sürdürülmesine karar verdi. Heyet, 47 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kaynak : İHA