Kalçasına yarım metrelik demir saplandı

Olay, Altınşehir Mahallesin'de bulunan Milli İrade Ortaokulu ek bina inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta demir ustası olarak çalışan Abdullah Yıldız, zeminin beton kalıplarına demir bağlarken dengesini kaybederek düştü. Demirin üzerine düşen Abdullah Yıldız'ın kalçasına yarım metre uzunluğunda demir saplandı. İş arkadaşları tarafından fark edilen kazanın hemen sonrasında demir arkadaşları tarafından demir makasıyla kesildi. 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı vücuduna saplanan yarım metre uzunluğundaki demir parçasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.



Yaralı şahsın kalçasına saplanan demirin çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.









Kaynak : İHA