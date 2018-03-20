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İhracat artışı sevindirdi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Özgür Sürücü, ihracat rakamlarının çift haneli ilerleyişinin 2018 yıl sonu beklentisi için umut verdiğini bildirdi.

Ekonomi / 20 Mart 2018 Salı 14:32
İhracat artışı sevindirdi

Sürücü, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülke ihracatının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştığını anımsattı.

'İhracat rakamlarının çift haneli ilerleyişi 2018 yıl sonu ihracat beklentisi için umut veriyor.' değerlendirmesinde bulunan Sürücü, şöyle devam etti:

'Dünyanın Türkiye ekonomisini kabul ettiğini bu rakamlarla daha iyi görüyoruz ve 2018 yılı için belirlenen 170 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulacağına ve hatta daha fazlasının yapabileceğine yürekten inanıyoruz ve hedefimizi yükseltiyoruz. 2017 yılını birçok ülkeye göre çok iyi rakamlarla kapatmıştık. Ülkemize yönelik tüm saldırılara rağmen turizm ve ihracatta artan rakamlar ekonomimiz açısından çok önemli şubat ayında istikrarlı olarak artmaya devam ediyor. İhracattaki çift haneli artışlar Türk iş adamları için vazgeçilmezdir. Tüm dünyada etkisini gösteren olumsuz tablonun içinde bu rakamlarla ihracat yapabiliyor olmak çok önemli bir gelişme.'

Sürücü, bu tablonun Türkiye ekonomisinin sağlamlığını ve büyümeye devam edeceğini gösterdiğine işaret ederek, 'ABD ve Avrupa ile yaşanan siyasi gerginlikler, Ortadoğu'da devam eden iç savaşlar ihracat kapılarının zorlandığı bir ortam yaşatıyor. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen ekonominin siyasetinde üstünde büyüdüğünü ve dünyanın Türkiye'yi ekonomisi ile kabul ettiğini görüyoruz. Son rakamlar bize yeni ihracat kapılarının da açıldığını da gösteriyor.' yorumunu yaptı. Kaynak : AA

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