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Ertuğrul Özkök ne yazmıştı?

Afrin'in operasyonunu öven Ertuğrul Özkök'ün aylar önce sınır ötesi operasyonu eleştiren yazısı gündem oldu.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 14:25
Ertuğrul Özkök ne yazmıştı?

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Harekatının başarılı olmasının ardından sınır ötesi operasyona karşı çıkan bir çok isim çark etti. Bu isimlerden en dikkat çekenlerden birisi de Ertuğrul Özkök oldu.

'İÇERİ GİREBİLİR Mİ?'

Bugünkü yazısında Afrin operasyonunda başarıya ulaşan askerimize övgüler yağdıran Özkök'ün, Meclis'in sınır dışına asker gönderme yetkisini eleştirdiği yazısı akıllara geldi.

O yazıda Özkök ordunun sınırdan içeri giremeyeceğini belirtirken 'İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz...Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi...
Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz. Amaaa...Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir.' ifadelerini kullanmıştı.

ORDUYA ÖVGÜLER
Özkök bugünkü yazısına 'Savaşamaz dedikleri ordu bütün dünyaya ders verdi' başlığını attı.




Özkök'ün eleştiri yazısı;


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ertuğrul ÖzkökTerör ÖrgütüAfrinZeytin Dalı Harekatı


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