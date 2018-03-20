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Dolar/TL 3,93'ün altına geriledi

Dolar/TL, 3,9300 seviyesinin altında işlem görüyor.

Ekonomi / 20 Mart 2018 Salı 09:58
Dolar/TL 3,93'ün altına geriledi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,93'ün altında dengelendi.

Küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle yükselen dolar/TL, dün 3,9527 ile 30 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü yüzde 0,4 artışla 3,9360'tan tamamladı. Avro/TL 4,8706 ve sterlin/TL 5,5647 ile tarihi zirvelerini gördü.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 3,9295'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 azalışla 4,8535'ten ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 5,5257'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 89,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,06 artışla 1,2343 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün başlayacak ve yarın sona erecek ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde döviz piyasasında dalgalı bir seyrin izlenebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro bölgesi tüketici güveni başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin direnç, 3,9170'in destek konumunda olacağını dile getirdi.

Kaynak : AA

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