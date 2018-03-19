Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki bir soruyu cevapladı. ABD'li sözcünün yaptığı açıklamanın, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini idrak edemediklerini veya anlamak istemediklerini gösterdiğini aktaran Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hala idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır. Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.



Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiasının her türlü temelden yoksun olduğunu aktaran Aksoy, Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşımın, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldubittiler ve demografik değişiklikler yapmasına göz yumulması olduğunu belirtti.





Kaynak : İHA