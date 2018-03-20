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Din görevlilerinden ilahi konseri

Esenler’de görev yapan din görevlilerinden oluşturulan ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle "Gönlümüzden Esenler" isimli bir konser verdi.

Kültür-Sanat / 20 Mart 2018 Salı 15:37
Din görevlilerinden ilahi konseri

Esenler Belediyesi'nin, Esenler'de görevli müezzin ve imamlardan oluşturduğu ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle tasavvufi eserleri yorumladı. Fatih Camii İmamı Salih Uçar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Din görevlilerine ezanı ve Kuran-ı Kerim'i daha güzel okuyabilmeleri için Esenler Sanat Evi'nde (ESEV), eğitimler verilmesiyle başlayan projenin sonunda oluşturulan ilahi korosu, 'Gönlümüzden Esenler-2' isimli bir albüm hazırlığı yapıyor. Kaynak : İHA

CamiiKültür SanatKadir Topbaş


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