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Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Deney amaçlı inşa edilen rüzgar tünelinde ses hızının 25 katına kadar ulaşan uçuşların simülasyonu yapılabiliyor.

Teknoloji / 20 Mart 2018 Salı 13:29
Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Çinli mühendisler, ileri teknoloji hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Basınç Gaz Dinamikleri Laboratuvarı araştırmacıları, ses hızının 25 katına kadar akışa ulaşabilen deney amaçlı rüzgar tünelinin yapımını tamamladıklarını kamuoyuna duyurdu.

265 metre uzunluğundaki tünel, ses hızının 25 katı olan, Mach 25 şiddetine kadarki yüksek hipersonik uçuşların simülasyonun yapılmasına olanak sağlayacak.

Rüzgar tünelleri test edilen objelere hava üfleyerek boşlukta uçar halde gözlemlenmesini sağlıyor. Havacılık mühendisleri, rüzgar tünellerini hava aracı tasarımlarını test etmekte kullanıyor. Yeni inşa edilen tünel Çin'i bu alanda rakiplerine göre avantajlı konuma getirecek.

Araştırmacılar, şubat ayında tanıtılan 'I Plane' adlı hipersonik uçak modelinin yeni inşa edilen rüzgar tünelinde test edildiğini belirtti. Yeni modelin Pekin'den New York'a 2 saatte yolcu ve yük taşıyabilecek kapasitede olduğu kaydedilmişti.

Mach ölçüsü, ses hızının ötesindeki akışları anlatmakta kullanılıyor. Ses hızının yüzde 35'ine kadar ulaşan Mach 1 şiddetindeki akışlar, 'transonik', Mach 1 ila Mach 5 şiddetindeki akışlar 'süpersonik', Mach 5 ila Mach 10 şiddetindeki akışlar 'hipersonik' ve Mach 25'e kadar olan şiddetteki akışlar 'yüksek hipersonik' olarak adlandırılıyor.

Projenin detayları 'Science China: Physics, Mechanics &amp; Astronomy' dergisinde yayımlandı.

Kaynak : AA

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