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Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme

Adalet Bakanı Gül: "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir."

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 19:28
Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme

Adalet Bakanı Gül: 'Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir.' dedi.

Türkiye genelinde de Çiftlik Bank üzerine soruşturmalarise devam ediyor.

20 Mart sabahında Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Sakarya merkezli 7 ilde de Çiftlik Bank soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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