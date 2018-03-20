CHP'li Öztürk Yılmaz Afrin zaferini küçümsedi

Türkiye sınırlarını terörden arındırırken Türk Silahlı Kuvvetli dünyada eşi benzeri olmayan bir operasyona imza atarak Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin'de tek bir sivilin kılına zarar getirmedi ve Afrin'i teslim aldı. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik.



AFRİN ZAFERİNİ KÜÇÜMSEDİ



Zeytindalı harekatına karşı algı operasyonları devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz TSK'nin Afrin zaferini küçümsedi.



Halk Tv'de ekrana gelen Türkiye Nereye programına katılan Öztürk Yılmaz “Afrin Halep'in bir ilçesi. Ordu 58 gün içerinde Afrin merkezine gidiyor. 58 günlük operasyon bunun neresi şey?” ifadelerini kullandı.



‘MÜNBİÇ AFRİN KADAR KOLAY OLMAZ' DEMİŞTİ



Öztürk Yılmaz, daha önce de Münbiç'in Afrin kadar kolay olmayacağını iddia etmiş ve “Elbette Münbiç önemlidir ama Afrin kadar kolay olmayacaktır. Afrin'den kaçan bu yapılanmanın Münbiç'e yığılacağını ve Fırat'ın doğusunda önemli yığınak yapacağını biliyoruz” demişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel