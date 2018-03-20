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Cem Küçük: Burak Mengü için psikiyatrlar da işlem yapsın

Gazeteci - Yazar Cem Küçük, FETÖ'cülerin avukatlığını yapan Burak Mengü'nün "polis kaçırdı, darp etti'' iddialarının senaryo olduğunun ortaya çıkmasının ardından "Burak Mengü için ayrıca mitoman hastalığı dolayısıyla psikiyatrlar da işlem yapsın" dedi.

Güncel / 20 Mart 2018 Salı 15:05
Cem Küçük: Burak Mengü için psikiyatrlar da işlem yapsın

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlattı.

CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü'nün bu oyununa sosyal medyada tepki yağdı.

Gazeteci - Yazar Cem Küçük de twitter hesabından, 'Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı. Burak Mengü için ayrıca mitoman hastalığı dolayısıyla psikiyatrlar da işlem yapsın' yorumunu yaptı.



Nevsin Mengü'nü kardeşine ne oldu? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Eski MilletvekiliPolisNevşin MengüCem KüçükŞahin Mengü


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