USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Afrin yanıtı!..

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın romanını yazdı

Balıkesir’de, araştırmacı yazar Erkan Zeytun, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı’nın (Koca Seyit) biyografik romanını yazdı.

Kültür-Sanat / 20 Mart 2018 Salı 11:07
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın romanını yazdı
Video için tıklayın

Erkan Zeytun, yıllardır yaptığı araştırmalar ile Çanakkale'de kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatını belgelere dayandırarak biyografik bir roman haline getirdi. Kitapta Seyit Onbaşı'nın Çanakkale'deki kahramanlığının yanı sıra Kuva-i Milliye'ye katılması ve hayatından kesitler yer alıyor.

Zeytun, “Çanakkale ruhunun ete kemiğe bürünmüş hali Koca Seyit'tir. O, bileğinin gücünü yüreğinden alan, Çanakkale'nin kahraman Seyit Onbaşısı. Kuva-i Milliye'nin gönüllü gazisi. O, odun kömürünün karasını kendine ekmek parası yapmak için fukara bir hayatın içinde yaşam savaşı veren sessiz ve naçar bir Anadolu köylüsü. Kahramanlığı ile övündüğümüz, çaresizliğini ve fakirliğini hep göz ardı ettiğimiz Çopuroğlu Koca Seyit'in gözünden yıllar öncesine bir yolculuk yapıp, ömrünü geçirdiği topraklarda onun ayak izlerini takip ederek geçmişin gizemine hep beraber tanıklık edelim” dedi.

Kaynak : İHA

Seyit OnbaşıKoca Seyit


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı