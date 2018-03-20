Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın romanını yazdı

Erkan Zeytun, yıllardır yaptığı araştırmalar ile Çanakkale'de kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatını belgelere dayandırarak biyografik bir roman haline getirdi. Kitapta Seyit Onbaşı'nın Çanakkale'deki kahramanlığının yanı sıra Kuva-i Milliye'ye katılması ve hayatından kesitler yer alıyor.



Zeytun, “Çanakkale ruhunun ete kemiğe bürünmüş hali Koca Seyit'tir. O, bileğinin gücünü yüreğinden alan, Çanakkale'nin kahraman Seyit Onbaşısı. Kuva-i Milliye'nin gönüllü gazisi. O, odun kömürünün karasını kendine ekmek parası yapmak için fukara bir hayatın içinde yaşam savaşı veren sessiz ve naçar bir Anadolu köylüsü. Kahramanlığı ile övündüğümüz, çaresizliğini ve fakirliğini hep göz ardı ettiğimiz Çopuroğlu Koca Seyit'in gözünden yıllar öncesine bir yolculuk yapıp, ömrünü geçirdiği topraklarda onun ayak izlerini takip ederek geçmişin gizemine hep beraber tanıklık edelim” dedi.



Kaynak : İHA