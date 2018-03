Bimeks internet sitesini kiraya verdi!

Türkiye'nin sayılı teknoloji ürünleri satan mağazalarından olan Bimeks'te uzun süredir işler yolunda gitmiyordu. Bimeks son olarak çareyi mağaza destekli e-ticaret modelinde aramıştı. Ancak bu yöntem de görünüşe göre pek sağlıklı olmayacak.



Bimeks, bugün Bimeks.com yani internet sitesini kiraya verdiğini KAP'a bildirdi. Peki, Bimeks.com'dan alışveriş yapanların muhattabı kim olacak? Bimeks'in açıklamasına göre; internet sitesinden yapılan alışverişlerden artık Bimeks sorumlu olmayacak.



Bimeks, KAP'a yaptığı açıklamada;



'Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir 'Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi' imzalanmıştır. Böylelikle, Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.



Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece , kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.