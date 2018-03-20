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Başkent'te bomba alarmı

Ankara’da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan cismin boş parfüm kutusu olduğu anlaşıldı.

3. Sayfa / 20 Mart 2018 Salı 04:37
Başkent'te bomba alarmı
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Olay, gece yarısı Çankaya'da fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir restoranın önüne bırakılan karton kutuyu gören vatandaşlar, şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelerek kutuyu inceleyen polis ekipleri, üzerinde kablo bulunan cismin patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine bomba imha uzmanlarını olay mahalline davet etti.



Cismin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapatan polis ekipleri, Meşrutiyet Caddesi'ni de araç trafiğine kapattı. Kısa süre sonra adrese ulaşan bomba imha uzmanı, cismi bir süre inceledikten sonra fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattı. Cismin boş parfüm kutusu olduğunun anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.

Patlatmanın ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, cismi bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Kaynak : İHA

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