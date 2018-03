Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sivas'ta, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde 355 bin liraya mal edilen sanat evinin açılışı, ozanın ölümünün 45. yılında düzenlenen törenle yapıldı.



Vali Davut Gül, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Sivas'ı güzel şehir yapan şeylerin başında aşıkların geldiğini söyledi.



Aşık Veysel'in, ozanların içinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Gül, 'Sivas'ta Aşık Veysel adına bir kültür mekanı olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü de Sivas 'ta Aşık Veysel 'in adına bir mekan bulunmadığını belirterek, ' Aşık Veysel 'in hatırasını yaşatan bir mekan olacaktır. Ozanlık geleneğinin de hatıralarını burada yaşatacağız. Burada çeşitli kurslar düzenlenecek. Geleneksel kültürümüze yönelik çalışmalar yapılacak. Şehirdeki insanlar için buluşma noktası olacaktır.' ifadelerini kullandı. Aşık Veysel 'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ise dedesi adına yapılan kültür ve sanat evinin hayırlı olmasını dileyerek, 'Burası gelecek nesillere aktarılacak bir kültür mirası oldu.' dedi.Konuşmaların ardından Vali Gül,Ahmet Özaydın,Başsavcısı Murat İrcal, İlAlbay Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş Aşık Veysel 'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, kurdele keserek sanat evinin açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından Sivaslı ozanlar bağlamalarıyla deyişler seslendirdi, saz ustası Şentürk İyidoğan Aşık Veysel 'in bağlamasıyla ozanın eserini okudu. Aşık Veysel Odası, Ozanlar Odası, 4 etkinlik odası ve çalışma odasının bulunduğu sanat evinde, Veysel'in silikondan yapılan heykeli de yer alıyor.Öte yandan sanat evinin üst katında ' Aşık Veysel Sempozyumu Bildirileri' adlı kitabın da tanıtımı yapıldı.Vali Gül, Aşık Veysel 'in vefatının 45. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu kültürünü özümsemiş, bu değerleri en sade haliyle söze döküp Türk milletinin gönlünde önemli yer edinmiş Aşık Veysel 'in, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca hem söylediğini hem de söylettirdiğini belirtti.Gül, mesajında şunları kaydetti:'İnsan ve vatan sevdasını dizelerine yansıtan Veysel, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasını ve yerineCumhuriyeti'nin kuruluşunu yaşamış, Anadolu insanının, istilaya karşı nasıl tek yumruk olduğunu, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden yurda ve dünyaya nasıl seslendiğini bizzat yaşayarak dizelerine yansıtmıştır. Anadolu insanının acılarını, sevinçlerini engin bir manevi şuur veile dile getiren Aşık Veysel , gönülden söylediği birbirinden güzel şiirlerle, eserlerle milletimize ışık tutmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı, ölümü, eşsiz bir üslupla betimlemiş, birlik,ve barış çağrıları ile birleştirici yönüyle de toplumumuz üzerinde büyük bir etki bırakmıştır.'