Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sivas'ta, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde 355 bin liraya mal edilen sanat evinin açılışı, ozanın ölümünün 45. yılında düzenlenen törenle yapıldı.



Vali Davut Gül, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Sivas'ı güzel şehir yapan şeylerin başında aşıkların geldiğini söyledi.



Aşık Veysel'in, ozanların içinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Gül, 'Sivas'ta Aşık Veysel adına bir kültür mekanı olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' diye konuştu.