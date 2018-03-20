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Ahmet Hakan'dan Osman Baydemir'e tepki

HDP'li Osman Baydemir'in Afrin Operasyonu'yla ilgili bölünme tehdidine Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Televizyon / 20 Mart 2018 Salı 10:35
Ahmet Hakan'dan Osman Baydemir'e tepki
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'den bölünme tehdidi geldi. Siverek ilçesinde katıldığı nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Baydemir, 'Bu politika, devam ederse Kürt'e kopmaktan başka hiçbir seçenek bırakmıyorsunuz' dedi.

Bu tehdide Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Kanal D Ana Haber'de konuşan Ahmet Hakan, “Buradan Osman Baydemir'e çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Baydemir, bu sözlerinizi bir kez daha dinleyin. Aba altından sopa gösterdiğinizi siz de göreceksiniz. Ne demek kopuş? Ne demek bölünmek? PKK terörünün en kanlı döneminde bile bölünme ve kopuş söz konusu olmamışken, Afrin YPG'den temizlendi diye neden bölünme olsun?” dedi. Ahmet Hakan, “HDP olarak Türkiye'nin meşru bir sınır ötesi operasyonuna tehdit dili ile yaklaşırsanız terörle kendinizi nasıl ayıracaksınız? Bu sorunlu dili terk etmeniz gerekmiyor mu?” diye sordu.

Öte yandan Ahmet Hakan daha önce de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Afrin Operasyonu'yla ilgili Türkiye'ye yönelik işgalci suçlamasına tepki göstermişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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