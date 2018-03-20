Afrin'e çekilen Türk bayrağı rahatsız etti

TSK ve ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağlayarak Afrin şehir merkezine Türk bayrağı astı. Bu durum başta terör seviciler olmak üzere bazı kesimlerin hoşuna gitmedi.



TBMM Genel Kurulunda söz alan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman yaptığı konuşmada bu durumdan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:



'Uluslararası hukuk açısından kim olursa olsun egemen bir ülkenin topraklarında farklı bir ülkenin bayrak dalgalandırması hem uluslararası siyaset, uluslararası hukuk açısından son derece sakıncalı yaptırımları olan bir konudur...' Kaynak : Beyaz Gazete Özel