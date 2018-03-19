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ABD'nin 'Yağma' yalanı

Afrin zaferine karşı başlatılan algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Güncel / 19 Mart 2018 Pazartesi 21:59
ABD'nin 'Yağma' yalanı

Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin'de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. 
Önce PKK sevici Avrupa siyasetinden sesler yükseldi. Şimdi harekata karşı algı operasyonları başladı.

Türk Ordusunun dünyada eşi benzeri görülmemiş Afrin zaferine gölge düşürmeye çalışan dış basının “'TSK Afrin'de hastane vurdu' yalanının ardından terör örgütü ve yandaşları TSK Afrin'de köyleri yağmalıyor yalanına başvurdu.

Kara propagandanın işin başını çeken ABD'den de bir yalan geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'den son 48 saattir gelen haberler nedeniyle derin endişe duyduklarını açıkladı. Nauert'in yaptığı yazılı açıklamada, 'Yağma haberleri de bizi kaygılandırıyor' ifadesi yer verdi.

AFRİN YALANI

Oysaki Terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşları Esed güçlerinin 2016'da Halep'teki sivil evleri yağmaladığı görüntüleri 'TSK Afrin'de köyleri yağmalıyor' adı altında servis etmeleri kara propagandanın bir parçası oldu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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