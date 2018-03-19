YPG/PKK'lılar ne talimat aldı, ne yaptı?

TSK, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatını'nın 58. gününde tarih yazdı. Afrin şehir merkezi 08:30 itibari ile ele geçirildi.



Afrin merkezine girilmesinin çok zor olacağı yönünde yorumlar yapılsa da şehir merkezinde kuvvetli bir direnişle karşılaşılmadığı çıkan çatışmaların şehir merkezi dışında ufak çaplı yaşandığı gelen bilgiler arasında.



Habertürk yazarlarından Nagehan Alçı, Afrin'de büyük bir direnişle karşılaşılmamasını iki sebebe bağladı. Alçı bunları TSK'nın ve ÖSO'nun örgüte çok ciddi bir kayıp verdirmiş olması ve bu kayıpların örgütte büyük bir panik ve korku yaratması olarak sıraladı.



Öte yandan teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce Kandil'e geçtikleri son mesaj da ortaya çıktı. Alçı, TSK şehre girmeye hazırlanırken Kandil'den örgüte “Mevzilerden ayrılmayın” talimatı gittiğini yazarken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Afrin'den, Kandil'e geçen en son mesajda, “Telef oluruz” denildiğini aktardı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel