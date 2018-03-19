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Ünlü restoran şefleri marifetlerini sergiledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği iş birliğiyle Hatay 2. Gastronomi Etkinliği’nde kentin ünlü restoran şefleri marifetlerini sergiledi.

Yaşam / 19 Mart 2018 Pazartesi 12:58
Ünlü restoran şefleri marifetlerini sergiledi

Antakya Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, kadim ve kimliği olan bir şehri dünya ile paylaşmak istediklerini vurguladı. Savaş, 'Zincirler bir günde kırılmıyor. Milletler, toplumlar bir günde oluşmuyor. Ve her şehrin kendine özgü bir kimliği var. Bu kimliğin gerisinde insanların yüzyıllarca süzülmüş bir tarihi var. Medeniyet birliği var. Toplumsal birliği var. Ve bütün bunların sonucunda da bir kültür ortaya çıkıyor. Ama kültürle birlikte yemek ve yemek çeşitleri de bu kültürün içerisinde yoğrulup bugünlere kadar geliyor. Biz tabi ki kadim bir şehriz, kimliği olan bir şehiriz. Kadim ve kimliği olan bir şehri dünya ile paylaşmak istiyoruz. Dünya ile bizim birikimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bizim yemek kültürümüz' dedi.

Afrin'deki operasyon nedeniyle ara verdikleri Gastronomi Etkinliğine kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Başkan Savaş, etkinliği 20 günde 25 günde ayda bir yapmaya ve dünyaya bu lezzetleri paylaşmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu adına konuşan Koray Türk ise 24 aşçılar derneği olduğunu ve en başarılarının Hatay olduğunu söyledi.

Türk, 'Biz Türkiye aşçıları olarak hep Türk yemeklerini yapıyoruz. Hatay da Türk mutfağı olarak gerçekten çok başarılı bir mutfak' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmacılar marifetlerini sergiledi. Kaynak : İHA

AntakyaAtatürkBelediye BaşkanıTürkiye


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