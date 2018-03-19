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Türküler Çanakkale Zaferi için söylendi

Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı anısına konser verdi. Duygulu anların yaşandığı konserde, izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kültür-Sanat / 19 Mart 2018 Pazartesi 10:40
Türküler Çanakkale Zaferi için söylendi

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı anısına “Kınalı Kuzuların Türküsü Çanakkale” konseri verdi. Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki konseri Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Zekeriya Işık, Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer de izledi.

Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu,

Hey Onbeşli, Asker Eyledim, Çanakkale Bugün Toz ile Duman gibi seslendirdiği türkülerle ayakta alkışlandı. Konseri izleyenler de zaman zaman koroya eşlik etti. Konserde, gazeteci-yazar Tayfun Çavuşoğlu'nun, Çanakkale Zaferi'ndeki kahraman Türk askerinin şanlı zaferini konu alan anlatımı ile video ve görsellerle de dönemin ruhu yaşatıldı. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, konseri izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına şef Yaşar Kemal Alim ve gazeteci-yazar Tayfun Çavuşoğlu'na çiçek vererek teşekkür etti. Kaynak : İHA

Türk Halk Müziği


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