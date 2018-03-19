Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde MKE, TAI, ROKETSAN, ASELSAN ve HAVELSAN'ın katılımıyla bir savunma toplantısı düzenlediklerini anlattı. Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan araç ve gereçlerin yüzde 65'inin yerli ve milli üretim olduğuna vurgu yapan Uslan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda uygulanan ambargo nedeniyle jet uçaklarına takmaya lastik bulunamayan günlerden bugünlere gelindiğini belirtti.



Gençlere, merak ve araştırma heyecanlarını yitirmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uslan, ödül alan ya da almayan tüm öğrencileri kutlarken, bu yarışmaya destek veren TÜBİTAK ve BİDEB'e teşekkürlerini iletti.



İbrahim Uslan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrencilerin heyecanları gözlerden kaçmadı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ve üniversitemiz öğretim üyelerinden aldılar.



Törene, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkan vekili Dr. Ünal Gündoğan, TÜBİTAK Ankara Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Abuzer Kızıl Özsunar, TÜBİTAK Yarışmalar Grubu Grup Koordinatörü Müjdat Engin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Keleş, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, öğretim üyeleri, yarışmaya katılan okulların öğretmenleri ve öğrencileri ile veliler katıldı.



Alanlarına göre dereceye giren okullar ise şöyle sıralandı:



Biyoloji



1. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi



1. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



2. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



Coğrafya



1. Ankara Özel Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi



2. Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi



3. Ankara Cumhuriyet Anadolu Lisesi



Değerler Eğitimi



1. Ankara MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi



1. Ankara Atatürk Lisesi



2. Ankara MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi



3. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi



Fizik



1. Ankara Özel Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi



1. Ankara Özel Evrensel Fen Lisesi



2. Ankara Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi



3. Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi



Kimya



1. Ankara Özel Ankara Zafer Fen Lisesi



1. Ankara Alparslan Anadolu Lisesi



2. Ankara Özel Ankara Zafer Fen Lisesi



3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



Kodlama



1. Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



1. Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi



2. Çorum Bilim ve Sanat Merkezi



3. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi



Matematik



1. Ankara Özel Aziziye Anadolu Lisesi



1. Ankara Fen Lisesi



2. Ankara Özel Alfa Grup Anadolu Lisesi



3. Çorum Bilim ve Sanat Merkezi



Psikoloji



1. Karabük Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi



2. Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



3. Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi



Sosyoloji



1. Ankara Kızılcahamam Anadolu Lisesi



2. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi



3. Bolu İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Tarih



1. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi



2. Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi



3. Ankara Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Teknolojik Tasarım



1. Ankara Özel Batıkent Mektebim Anadolu Lisesi



1. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



2. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi



Türk Dili ve Edebiyatı



1. Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi



1. Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi



2. Ankara Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi



3. Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaynak : İHA