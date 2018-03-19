TÜBİTAK 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ankara Bölge Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen ödül töreninde Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı dallarında ödüller dağıtıldı.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, ödül töreninde yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde MKE, TAI, ROKETSAN, ASELSAN ve HAVELSAN'ın katılımıyla bir savunma toplantısı düzenlediklerini anlattı. Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan araç ve gereçlerin yüzde 65'inin yerli ve milli üretim olduğuna vurgu yapan Uslan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda uygulanan ambargo nedeniyle jet uçaklarına takmaya lastik bulunamayan günlerden bugünlere gelindiğini belirtti.
Gençlere, merak ve araştırma heyecanlarını yitirmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uslan, ödül alan ya da almayan tüm öğrencileri kutlarken, bu yarışmaya destek veren TÜBİTAK ve BİDEB'e teşekkürlerini iletti.
İbrahim Uslan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrencilerin heyecanları gözlerden kaçmadı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ve üniversitemiz öğretim üyelerinden aldılar.
Törene, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkan vekili Dr. Ünal Gündoğan, TÜBİTAK Ankara Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Abuzer Kızıl Özsunar, TÜBİTAK Yarışmalar Grubu Grup Koordinatörü Müjdat Engin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Keleş, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, öğretim üyeleri, yarışmaya katılan okulların öğretmenleri ve öğrencileri ile veliler katıldı.
Alanlarına göre dereceye giren okullar ise şöyle sıralandı:
Biyoloji
1. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
1. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
2. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Coğrafya
1. Ankara Özel Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi
2. Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Ankara Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Değerler Eğitimi
1. Ankara MEV Koleji Özel Ankara Fen Lisesi
1. Ankara Atatürk Lisesi
2. Ankara MEV Koleji Özel Ankara Anadolu Lisesi
3. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fizik
1. Ankara Özel Bilfen Çayyolu Anadolu Lisesi
1. Ankara Özel Evrensel Fen Lisesi
2. Ankara Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
Kimya
1. Ankara Özel Ankara Zafer Fen Lisesi
1. Ankara Alparslan Anadolu Lisesi
2. Ankara Özel Ankara Zafer Fen Lisesi
3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Kodlama
1. Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1. Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi
2. Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
3. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Matematik
1. Ankara Özel Aziziye Anadolu Lisesi
1. Ankara Fen Lisesi
2. Ankara Özel Alfa Grup Anadolu Lisesi
3. Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
Psikoloji
1. Karabük Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi
2. Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3. Ankara Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi
Sosyoloji
1. Ankara Kızılcahamam Anadolu Lisesi
2. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Bolu İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih
1. Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
2. Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi
3. Ankara Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Teknolojik Tasarım
1. Ankara Özel Batıkent Mektebim Anadolu Lisesi
1. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
2. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
3. Ankara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı
1. Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi
1. Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi
2. Ankara Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kaynak : İHA