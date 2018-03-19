TSK'dan fotoğraflarla anlamlı mesaj

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, harekat sonrası Musul ve Afrin'in havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.



TSK, fotoğrafların altına şu notu düştü:



“Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.”









Kaynak : İHA